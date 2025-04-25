شكرا لقرائتكم خبر عن الكاس يدعم المنتخب الوطني تحت 20 سنة قبل أمم أفريقيا بحضور نبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد الكأس المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 17 سنة على زيارة معسكر المنتخب الوطني تحت 20 سنة اليوم لدعم وتحفيز اللاعبين قبل لقاء مصر وجنوب أفريقيا المقرر إقامته مساء بعد غد الأحد في افتتاح كأس الأمم الأفريقية.

واستقبل الكاس أعضاء الجهاز الفني لمنتخب 20 سنة بقيادة أسامة نبيه، وطالب الكاس اللاعبين بضرورة بذل قصارى جهدهم من أجل إسعاد الجمهور المصري والصعود لكأس العالم وإحراز لقب البطولة مؤكدا أنهم جيل واعد ولديهم جهاز فني وطني على أعلى مستوى ومساندة كبيرة من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة.

ووجه أسامة نبيه الشكر إلى أحمد الكاس على هذه الزيارة والكلمات الطيبة لتحفيز ومساندة المنتخب قبل انطلاق مهمته رسميًا.

ويواصل منتخب الشباب، بقيادة أسامه نبيه، استعدادته لانطلاق بطولة أمم أفريقيا للشباب المقرر لها الفترة من 27 أبريل الجاري حتى 18 مايو المقبل.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كل من: "حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك".

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات، وتبعا للوائح البطولة يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.