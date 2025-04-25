شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي أمام صن داونز في إياب نصف النهائي.. جراديشار يقود الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوي ، أشرف داري ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني ، مصطفى العش، مروان عطية ، إمام عاشور ، أحمد رضا ، طاهر محمد طاهر، وجراديشار.

وبذلك يخوض الأهلي المباراة بنفس تشكيل مباراة الذهاب التي إنتهت بالتعادل السلبي.

ويُدير مباراة الأهلي وصن داونز اللية في دوري أبطال أفريقيا، طاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحان بيدا ويعاونه كلاً من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا) ، ويتواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.