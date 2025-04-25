شكرا لقرائتكم خبر عن جولة في غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة صن داونز في إياب نصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك صوراً من غرفة ملابس الفريق بإستاد القاهرة قبل مواجهة صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السابعة من مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة.



غرفة ملابس النادي الأهلي



غرفة ملابس النادي الأهلي



غرفة ملابس الأهلي



غرفة ملابس النادي الأهلي



غرفة ملابس الأهلي



غرفة ملابس النادي الأهلي



غرفة ملابس النادي الأهلي قبل مباراة صن داونز



غرفة ملابس النادي الأهلي



غرفة ملابس فريق الأهلي

اويُدير مباراة الأهلي وصن داونز اللية في دوري أبطال أفريقيا، طاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحان بيدا ويعاونه كلاً من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا) ، ويتواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.