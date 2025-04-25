شكرا لقرائتكم خبر عن وصل وصل .. الأهلي يحط الرحال فى استاد القاهرة لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

وصل فريق الكرة بالأهلي منذ قليل إلى استاد القاهرة لخوض مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وفور وصول الفريق قام الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر واللاعبين بمُعاينة أرض الملعب قبل بدء عملية الإحماء اتي تسبق المباراة المرتقبة.

ويُدير مباراة الأهلي وصن داونز اللية في دوري أبطال أفريقيا، طاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحان بيدا ويعاونه كلاً من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا) ، ويتواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

تقام مباراة الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة في تمام الساعة 7:00 مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة الصيفي.

مباراة الأهلي أمام صن داونز تقام بإستاد القاهرة بحضور السعة الكاملة لجماهير الأهلي بعد موافقة الجهات الأمنية علي الحضور الكامل للجماهير في استاد القاهرة.