شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز يصل استاد القاهرة لمواجهة الأهلي في إياب نصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

وصل فريق صن داونز الجنوب أفريقي إلى استاد القاهرة منذ قليل لمواجهة الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستقام في السابعة من مساء اليوم ، الجمعة، علماً بأن لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا كان قد إنتهى بالتعادل السلبي ..وقام الجهاز الفني للفريق الجنوب أفريقي بمُعاينة أرض الملعب قبل بدء عملية الإحماء التي تسبق المباراة المرتقبة.

اويُدير مباراة الأهلي وصن داونز اللية في دوري أبطال أفريقيا، طاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحان بيدا ويعاونه كلاً من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا) ، ويتواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.