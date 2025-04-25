شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات جمعت بيراميدز مع أندية جنوب أفريقيا قبل لقاء أورلاندو الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع بيراميدز مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى على ستاد الدفاع الجوى فى إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا .

وخاض بيراميدز 5 مباريات ضد أندية جنوب أفريقيا، أمام كل من ماميلودي صنداونز ومارومو جالانتس وأورلاندو بيراتس، خسر مباراتين وتعادل في 3 مواجهات، ولم يحقق أي انتصار حتى الآن على الأندية الجنوب أفريقية.

ويسعى بيراميدز لتحقيق اللقب الأول في تاريخه على مستوى البطولات القارية، بينما حقق أورلاندو البطولة من قبل مرة وحيدة عام 1995.

يطمح فريق بيراميدز إلى تحقيق أول ألقابه القارية، خاصة أنه وصل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية في مناسبتين سابقتين، لكنه لم ينجح في تحقيق اللقب.

ويدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد على الحكم الرابع من تنزانيا.

على تقنية الفيديو، بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.

ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبدالمالك أبوبكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا.

وحقق بيراميدز نتائج مميزة وأطاح بمنافسه الجيش الملكي المغربي من ربع النهائي، كما أن أورلاندو بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريفيرو أقصى مولودية الجزائر، ونجح بيراميدز في تحقيق نتيجة التعادل السلبى في لقاء ذهاب نصف النهائي بجنوب أفريقيا.