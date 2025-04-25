شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغادر فندق الإقامة لخوض مباراة صن داونز في إياب نصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

غادر فريق الكرة بالأهلي فندق إقامته بالتجمع الخامس منذ قليل مُتجهاً إلى استاد القاهرة لخوض مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السابعة من مساء اليوم، الجمعة.

وجاء تحرك بعثة الأهلي بعد انتهاء السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق من المحاضرة الأخيرة التي ألقاها على لاعبيه وجه لهم خلالها النصائح والتعليمات الأخيرة وحدد واجبات كل لاعب بجانب التشكيل الذي سيخوض به المارد الأحمر المباراة المرتقبة التي يتطلع فيها الأهلي لتخطي عقبة بطل جنوب أفريقيا بعد إنتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.



الاهلي يغادر فندق الإقامة



حافلة الأهلي تغادر

اويُدير مباراة الأهلي وصن داونز اللية في دوري أبطال أفريقيا، طاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحان بيدا ويعاونه كلاً من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا) ، ويتواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.