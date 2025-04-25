شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الزمالك يقرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تكليف الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني للنادي، باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور بشأن ما بدر منه تجاه المجلس وأعضائه، وكل من قام بإذاعة أو نشر أي تجاوزات، وما يمثله ذلك من جرائم.

كما كلّف المجلس الدكتور كمال شعيب بمتابعة كل البلاغات السابق تقديمها ضد سالف الذكر، بشأن المخالفات المالية الواردة بتقارير الجهات الرقابية بالدولة.

ويهيب المجلس في هذا الشأن، بجميع وسائل الإعلام بعدم نشر أو إذاعة ما من شأنه أن يضعها تحت طائلة القانون.