شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة صن داونز الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة الإياب للدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، تبدأ المباراة في تمام السابعة مساء على ملعب استاد القاهرة، وانتهى لقاء الذهاب في بريتوريا بالتعادل دون أهداف.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

وطالب كولر لاعبيه بضرورة تسجيل هدف مبكر يربك حسابات الخصم ويساهم في حسم المباراة لصالح الاهلى بعيداً عن الضغوط الجماهيرية.

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 158 مباراة، فاز فى 108 لقاءات وتعادل فى 32 مباراة، وتلقى 18 هزيمة، وسجل لاعبوه 305 أهداف وتلقت شباكهم 122 هدفا من بينها ثلاثة أهداف اعتبارية، وخرج بشباك نظيفة فى 88 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز (5-2).

اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.