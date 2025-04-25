شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم مع التوقيت الصيفي والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث جماهير الكرة المصرية بشكل عام وجماهير الأهلي بشكل خاص عن موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بعد تطبيق التوقيت الصيفي.



موعد مباراة الأهلي وصن داونز بالتوقيت الصيفي

تقام مباراة الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة في تمام الساعة 7:00 مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة الصيفي.

مباراة الأهلي أمام صن داونز تقام بإستاد القاهرة بحضور السعة الكاملة لجماهير الأهلي بعد موافقة الجهات الأمنية علي الحضور الكامل للجماهير في استاد القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

تنقل قنوات بي إن سبورتس مباراة الأهلي أمام صن داونز عبر قناة بي ان سبورتس 1 فضائيا علي أن يتم نقل المباراة عبر قناة أون سبورت علي التردد الأرضي.

تاريخ طويل جمع الأهلي بفرق جنوب أفريقيا فى مسيرته للتربع على عرش القارة السمراء، فقد واجه الأهلي سبعة أندية من جنوب أفريقيا خلال تاريخه فى 35 مباراة، فاز الأهلي في 12 مباراة وتعادل في 12 لقاء وفازت أندية جنوب أفريقيا فى 11 مباراة ، وأحرز لاعبو الأهلي في هذه المباريات 41 هدفاً وتلقت شباكهم 35 هدفاً.

والتقى الأهلى مع 7 فرق من جنوب أفريقيا هى: صن داونز «17 مباراة»، وأورلاندو بيراتس «8 مواجهات»، وأياكس كيب تاون «مواجهتان»، وبلاتينيوم ستارز «مواجهتان»، وسوبر سبورت «مواجهتان»، وبيديفست «مواجهتان»، وكايزر تشيفز "مباراتين".

ويعد خالد بيبو، الهداف التاريخى للأهلي فى مواجهات فرق جنوب أفريقيا برصيد أربعة أهداف.

ويعد حسام عاشور أكثر اللاعبين ظهورًا فى مواجهات الأهلى أمام فرق جنوب أفريقيا، بعدما سجل وجوده فى 14 مباراة.