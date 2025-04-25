شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الأهلى وصن داونز مع صافرة دحان بيدا حكم مباراة الليلة بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

فى السابعة مساء اليوم الجمعة يلتقى الاهلى مع صن داونز الجنوب أفريقى على ستاد القاهرة الدولى، فى إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

وكان الموريتاني دحان بيدا هو حكم مباراة الذهاب بين الأهلى والهلال السودانى فى ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا، التى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، ولكن قرر الكاف تغييره بسبب مشاركة الهلال في الدوري الموريتاني، وأدار اللقاء الحاجي أليو محمد من تشاد.

وبشكل عام أدار بيدا أربع مواجهات سابقة للأهلي شهدت فوز الأحمر مرتين وتعادل وهزيمة.

ويبلغ الموريتاني دحان بيدا من العمر 33 عاما، وتخرج فى جامعة ليل الفرنسية عام 2014، ويعمل مهندسا جيولوجيا، وبدأ مشواره التحكيمي عام 2013 في فرنسا، وفي 2015 انتقل إلى التحكيم فى موريتانيا حتى دخوله القائمة الدولية عام 2018.

بينما لم يذق صن داونز طعم الخسارة تحت قيادة دحان بيدة إذ لعب 3 مباريات فاز في اثنين منهم مقابل تعادل وحيد.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.