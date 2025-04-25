شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى وأمامه دارى وربيعة فى قيادة دفاع الأهلى الليلة أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى على تواجد محمد الشناوى قائد الفريق فى حماية العرين الأحمر الليلة فى مباراة صن داونز فيما تم الاستقرار على تواجد الثنائى المغربى أشرف داري ورامى ربيعة فى قيادة خط الدفاع الاهلاوى أمام بطل جنوب أفريقيا.

مباراة الأهلى وصن دوانز بطل جنوب أفريقيا تقام فى السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واستقر كولر على تواجد محمد هانى فى قيادة الجبهة اليمنى بينما يقود مصطفى العش الجبهة اليسري للأهلى الليلة.

اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.