شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مباراة جمعت الأهلي مع أندية جنوب أفريقيا قبل لقاء صن داونز اليوم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع دقات السابعة مساء اليوم الجمعة أهم مبارياته هذا الموسم حينما يستضيف نظيره ماميلودى صن داونز بطل جنوب أفريقيا على ستاد القاهرة الدولى في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وسط حضور جماهيري يقارب الـ 50 ألف مشجع ، في مباراة يتطلع فيها المارد الأحمر لتحقيق الفوز لبلوغ المباراة النهائية للبطولة التي يحمل لقبها.

تاريخ طويل جمع الأهلي بفرق جنوب أفريقيا فى مسيرته للتربع على عرش القارة السمراء، فقد واجه الأهلي سبعة أندية من جنوب أفريقيا خلال تاريخه فى 35 مباراة، فاز الأهلي في 12 مباراة وتعادل في 12 لقاء وفازت أندية جنوب أفريقيا فى 11 مباراة ، وأحرز لاعبو الأهلي في هذه المباريات 41 هدفاً وتلقت شباكهم 35 هدفاً.

والتقى الأهلى مع 7 فرق من جنوب أفريقيا هى: صن داونز «17 مباراة»، وأورلاندو بيراتس «8 مواجهات»، وأياكس كيب تاون «مواجهتان»، وبلاتينيوم ستارز «مواجهتان»، وسوبر سبورت «مواجهتان»، وبيديفست «مواجهتان»، وكايزر تشيفز "مباراتين".

ويعد خالد بيبو، الهداف التاريخى للأهلي فى مواجهات فرق جنوب أفريقيا برصيد أربعة أهداف.

ويعد حسام عاشور أكثر اللاعبين ظهورًا فى مواجهات الأهلى أمام فرق جنوب أفريقيا، بعدما سجل وجوده فى 14 مباراة.

اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.