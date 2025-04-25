شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى العش يقود الجبهة اليسري للأهلي الليلة أمام صن داونز بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني استمرار مصطفي العش في الجبهة اليسري خلال مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الليلة.

تواصل كولر فى الاعتماد على العش في الجبهة اليسري، يعود إلى الغيابات التي يعاني منها هذا المركز بعد إصابة المغربي يحيي عطية الله وكريم الدبيس وعدم جاهزية التونسي علي معلول حسب رؤية المدرب السويسرى، وأيضا تالق المدافع المعار من زد في مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا والتى انتهت بالتعادل السلبى مما جعل الجهاز الفني يفضل استمراره عن الدفع بأحمد نبيل كوكا الذي سيكون بديل للعش في هذه الجبهة حسب مجريات اللقاء.

مباراة الأهلى وصن دوانز بطل جنوب أفريقيا تقام فى السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.