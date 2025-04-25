شكرا لقرائتكم خبر عن بالإجماع اعتماد فوز ياسر إدريس برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية وكامل أعضاء المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية التي أقيمت اليوم الجمعة بالإجماع رسميا فوز ياسر إدريس، برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الانتخابية 2025 - 2029، بجانب فوز كامل الأعضاء المرشحين في مختلف المناصب ضمن هيكل مجلس الإدارة.

وتم اعتماد فوز محمد مصطفى في منصب النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية و إسماعيل شاكر بمنصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية كما فاز حازم حسني بمنصب السكرتير العام، وفي منصب السكرتير العام المساعد فاز محمد مطيع و شريف القماطي بمنصب أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية.

وفي عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فاز كل من : محمد عبد المقصود، مجدي اللوزي، أحمد كامل، أشرف حلمي، أشرف فرحات، محمد محمود، طارق السعيد، آمنة الطرابلسي.

وتم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية خلال الفترة من 1 إلى 7 مارس الماضي، ثم أعقب ذلك فحص أوراق المرشحين ثم إعلان القائمة النهائية لقائمة المرشحين على الانتخابات وأعقب ذلك إقامة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية التي أقيمت اليوم الجمعة 25 أبريل 2025 التي يضم أحد بنودها انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية مع مناقشة باقي جدول الأعمال.

ويحق للتصويت في انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية 31 صوتا بواقع 30 اتحادا أولمبيا وصوتا للبرلمانية آيه مدني العضو الدائم للجنة الأولمبية الدولية.