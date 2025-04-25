شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025 العديد من الاحداث الرياضية ونشرت على موقع الخليج 365 التى نستعرضها في السطور التالية..

إبراهيم عادل أبرز غيابات بيراميدز أمام أورلاندو بيراتس بدورى الأبطال الليلة

يستعد بيراميدز لمواجهة أورلاندو بيراتس فى التاسعة مساء اليوم الجمعة (بالتوقيت الصيفى) باستاد الدفاع الجوى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

الزمالك يجهز مستحقات باتشيكو تجنباً لإيقاف القيد مجدداً بعد بوطيب

يسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن،لتوفير مستحقات البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق،والتي تصل إلى 833 ألف دولار تجنباً لصدور قرار جديد من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لإيقاف القيد مجدداً بعد قرار المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام صن داونز.. طاهر وبن شرقى وجراديشار فى الهجوم

يدخل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع دقات السابعة مساء اليوم الجمعة أهم مبارياته هذا الموسم، حينما يستضيف نظيره ماميلودى صن داونز بطل جنوب أفريقيا على استاد القاهرة الدولى في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وسط حضور جماهيري يقارب الـ50 ألف مشجع، في مباراة يتطلع فيها المارد الأحمر لتحقيق الفوز لبلوغ المباراة النهائية للبطولة التي يحمل لقبها.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام أورلاندو.. مصطفى فتحى ورمضان وماييلى فى الهجوم

يستضيف فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في مواجهة صعبة للفريقين يتطلع خلالها الفريق السماوي لاقتحام أبواب التاريخ من خلال حصد تذكرة نهائي البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه.

ملاعب بطولة أمم إفريقيا تحت 20 عامًا المؤهلة لكأس العالم 2025

تستعد مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا خلال الفترة من 27 أبريل وحتى 18 مايو 2025، في نسخة مرتقبة يتطلع خلالها عشاق كرة القدم في القارة السمراء لمشاهدة جيل جديد من المواهب الصاعدة.

وسام أبو على والشحات وأفشة الأوراق الرابحة على دكة الأهلى أمام صن داونز

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على وضع وسام أبو على وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة وعمرو السولية وعمر كمال عبد الواحد وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا على دكة البدلاء الليلة فى مباراة صن داونز، لتكون بمثابة الأوراق الرابحة التى سيلجأ لها المدرب السويسرى حال الحاجة لجهودها فى الشوط الثانى من المباراة.

أسامة نبيه: أمم أفريقيا للشباب قوية.. وسنقاتل لإسعاد للمصريين

تحدث أسامة نبيه المدير الفنى للمنتخب الوطنى تحت 20 عاما، للموقع الرسمى لاتحاد الكرة عن بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى تقام في مصر ويسعى خلالها الفراعنة الصغار للتتويج باللقب والتأهل لبطولة كأس العالم.