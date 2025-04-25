شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر للشباب وجنوب أفريقيا فى افتتاح بطولة 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما بقيادة أسامة نبيه، نظيره منتخب جنوب أفريقيا فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى تقام فى مصر خلال الفترة من 27 ابريل الجارى حتى 18 مايو المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر للشباب وجنوب أفريقيا

موعد مباراة منتخب مصر للشباب وجنوب افريقيا فى افتتاح أمم أفريقيا للشباب فى تمام التاسعة مساء الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولى.

تضم المجموعة الأولى: مصر – زامبيا – سيراليون - جنوب إفريقيا - تنزانيا.

المجموعة الثانية: نيجيريا – تونس - كينيا – المغرب.

المجموعة الثالثة: السنغال - إفريقيا الوسطى - الكونغو الديمقراطية -غانا.

وتشهد البطولة مباراتين يوميا، الأولى تنطلق في السادسة بتوقيت القاهرة، والثانية في التاسعة مساء، ويلعب منتخب مصر كل مبارياته في التاسعة مساء.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، إلى دور الثمانية، على أن تختتم البطولة في 18 مايو المقبل.

وتتأهل الفرق الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي لتمثيل أفريقيا في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 2025 في تشيلي.