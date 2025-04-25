شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد ومنسي وماهر في تشكيل الزمالك لمواجهة بهتيم وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بهتيم الودية، المقرر لها بعد قليل على ملعب النادي في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد حمدي - حسام عبد المجيد - محمود بنتايج - أحمد محمود .

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبدالله السعيد - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - ناصر ماهر - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: ناصر منسي.