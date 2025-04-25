شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن مباراتى الأهلى وبيراميدز مع صن داونز وأورلاندو الليلة والان مع تفاصيل الخبر

وصلنا إلى مرحلة الحسم من دوري أبطال أفريقيا ، أقوى بطولات القارة السمراء للأندية، ومن المتوقع أن نري مواجهات مثيرة وحماسية الليلة بالقاهرة.

مشوار البطولة الآن يأتي أمام محطتين كبيرتين، الأهلي أمام صن داونز فى مباراة معتادة، وبيراميدز أمام أورلاندو بيراتس فى نصف نهائي مصري جنوب أفريقي خالص، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراتين..

س: من يدير مباراتى الاهلى وبيراميدز فى دوري الابطال تحكيمياً ؟

ج: اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

بينما يدير مباراة بيراميدز وأورلاندو الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد على الحكم الرابع من تنزانيا.

على تقنية الفيديو، بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.

ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبدالمالك أبوبكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا.



س: ماهى سيناريوهات صعود الاهلى وبيراميدز للنهائى ؟ س: ماهى سيناريوهات صعود الاهلى وبيراميدز للنهائى ؟

ج: فوز بيراميدز بأي نتيجة يمنحه التفوق على حساب أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، بمجموع المباراتين، بعد التعادل السلبى، يضمن للفريق السماوى التأهل للقاء النهائي ومواجهة الفائز من مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي الذى يقام في السابعة مساء اليوم الجمعة.

يمكن لبيراميدز التعادل السلبي الليلة والتأهل للمباراة النهائية، بعد اللجوء لضربات الترجيح مباشرة والفوز بها.

ويحتاج الأهلي ليضمن التأهل إلى نهائي دوري الأبطال الفوز بأي نتيجة، مع الحفاظ على نظافة شباكه وعدم استقبال أهداف من جانب الفريق الجنوب أفريقي. وحال استقبال الأهلي هدفاً من صن داونز فيحتاج لتسجيل هدفين. أما حال انتهاء المباراة بالتعادل السلبي فسيتم اللجوء للأشواط الإضافية لحسم صاحب بطاقة التأهل للنهائي. س: ماهو التشكيل المتوقع للأهلى وبيراميدز فى مباريات الاياب الليلة ؟

س: ماهو التشكيل المتوقع للأهلى وبيراميدز فى مباريات الاياب الليلة ؟ ج: ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام أورلاندو بيراتس مكون من.. في حراسة المرمى: أحمد الشناوي. في خط الدفاع: أحمد سامي، محمود مرعي، محمد الشيبي، محمد حمدي. في وسط الملعب: مهند لاشين، وليد الكرتي، بلاتى توريه. في خط الهجوم: مصطفى فتحي، رمضان صبحي، فيستون ماييلي.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام صن داونز مكون من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - أشرف داري - مصطفى العش

خط الوسط: مروان عطية - أحمد رضا - إمام عاشور - أشرف بن شرقي - طاهر محمد طاهر

الهجوم: جراديشار

س: ماهى القناة الناقلة لمباراتي الاهلى وبيراميدز الليلة ؟

ج: تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، موقعتي الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، وبيراميدز مع أورلاندو الجنوب إفريقي أيضا، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، اليوم الجمعة على الهواء مباشرة.

وتمتلك الشبكة القطرية، كافة حقوق البث الرسمي والحصري للأدوار الأقصائية من الأميرة السمراء وحتى المباراة النهائية داخل منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وتبث مباراة الاهلى وصن داونز على بى ان سبورتس 1 بينما مباراة بيراميدز وأورلاندو على بى ان سبورتس 6.

س: ماهى غيابات الاهلى وبيراميدز عن مباراة الليلة ؟

ج: يتسلح بيراميدز بكوكبة من النجوم على رأسهم رمضان صبحى والكونغولى فيستون ماييلى والمغربى محمد الشيبى من أجل اقتناص تذكرة التأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الأولى فى تاريخه.

ويتطلع بيراميدز لتحقيق هذا الإنجاز رغم غياب نجمه إبراهيم عادل هداف الفريق بدورى الأبطال برصيد 5 أهداف للإصابة.