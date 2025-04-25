شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز يتفوق على الأهلى في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

مباراة الأهلى وصن دوانز بطل جنوب أفريقيا تقام فى السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تبلغ القيمة التسويقية لفريق صن داونز 35.48 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.90 مليون يورو.

وسبق أن توج الفريق الجنوب أفريقي باللقب مرة وحيدة عام 2016 مقابل 12 مرة للأهلي.

تنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز على قنوات بي إن سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.

وفى حالة نجاح الاهلى في تخطى عقبة صن داونز ونجاح بيراميدز في تخطى عقبة أورلاندو بيراتس سيكون النهائي مصريًا خالصًا للمرة الثانية في تاريخ البطولة بعد نسخة 2020 عندما التقى الأهلى والزمالك وفاز الأول 2-1.

اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.