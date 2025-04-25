شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار بيراميدز وأورلاندو بيراتس في دوري الأبطال الأفريقى قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الدفاع الجوي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في مواجهة صعبة للفريقين يتطلع خلالها الفريق السماوي لإقتحام أبواب التاريخ من خلال حصد تذكرة نهائي البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه.

ويُعتبر مشوار الفريق السماوي في دوري أبطال أفريقيا مميزًا للغاية، حيث تأهل من المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، بفارق الأهداف عن الترجي، ليواصل تقدمه بعدما أقصى الجيش الملكي المغربي فى ربع النهائي.

أما الفريق الجنوب أفريقي، فقد أبهر الجميع بما قدمه في هذه البطولة، حيث لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن. تمكن من التأهل إلى دور الـ16 من صدارة المجموعة الثالثة رغم وجود الأهلي، ثم تجاوز مولودية الجزائر في الدور التالي.

ونجح بيراميدز في تحقيق نتيجة التعادل السلبى في لقاء ذهاب نصف النهائي بجنوب أفريقيا.

يستعد بيراميدز لمواجهة أورلاندو بيراتس فى التاسعة مساء اليوم الجمعة (بالتوقيت الصيفى) باستاد الدفاع الجوى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد على الحكم الرابع من تنزانيا.

على تقنية الفيديو، بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.

ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبدالمالك أبوبكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا.

وحقق بيراميدز نتائج مميزة وأطاح بمنافسه الجيش الملكي المغربي من ربع النهائي، كما أن أورلاندو بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريفيرو أقصى مولودية الجزائر، ونجح بيراميدز في تحقيق نتيجة التعادل السلبى في لقاء ذهاب نصف النهائي بجنوب أفريقيا.