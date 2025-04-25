شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مباراة جمعت الأهلى مع صن داونز قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

مباراة الأهلى وصن دوانز بطل جنوب أفريقيا تقام فى السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتخطى الأهلي عقبة الهلال السوداني بعد الفوز عليه ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1-0، في حين فاز صنداونز على فريق الترجي التونسي في الذهاب في بريتوريا بنتيجة 1-0 وتعادلا في إياب ربع النهائي دون أهداف.

وبشكل عام لعب الأهلي مع صنداونز 17 مرة قبل هذا الدور، انتصر الأهلي في 5 وتلقى 5 هزائم أيضًا، وتعادلا في 7 لقاءات، وأحرز لاعبو الأهلي 19 هدفا واستقبلت الشباك الحمراء 20 هدفًا. نتائج مباريات الاهلى وصن داونز 1- نهائي دوري أبطال أفريقيا 2001.. الذهاب 1-1 والإياب 3-0 للأهلي. 2- دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا 2007.. الذهاب 2-2 والإياب 2-0 للأهلي. 3- ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019.. الذهاب خسارة الأهلي 5-0 والإياب فوز الأهلي 1-0. 4- ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020.. الذهاب فاز الأهلي 2-0 والإياب 1-1. 5- ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021.. الذهاب فاز الأهلي 2-0 والإياب 1-1. 6- مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022.. الذهاب والإياب خسر الأهلي بنتيجة 1-0. 7- مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023.. الذهاب تعادلا 2-2 والإياب خسر الأهلي 5-2. 8- نصف نهائي الدوري الأفريقي 2023-24.. الذهاب خسر الأهلي 1-0 والإياب تعادلا 0-0.

9_ نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا 2025..الذهاب تعادل سلبى

المواجهة الأولى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2001، أقيمت المباراة في بريتوريا وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز هدف الأهلي سيد عبد الحفيظ، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 3- صفر أحرز أهداف الأهلي خالد بيبو.

المواجهة الثانية في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال إفريقيا 2007، أقيمت المباراة في بريتوريا وانتهت بالتعادل 2-2، أحرز هدفي الأهلي محمد بركات وأمادو فلافيو، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 2- صفر أحرزهما شادي محمد ومحمد أبو تريكة.

المواجهة الثالثة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا 2018-2019، أقيمت المباراة في بريتوريا وانتهت بفوز صن داونز 5- صفر، وفي لقاء العودة بالإسكندرية فاز الأهلي 1- صفر أحرزه وليد أزارو.

المواجهة الرابعة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا 2019-2020، فاز الأهلي بالقاهرة 2- صفر أحرز هدفي الأهلي علي معلول، وفي لقاء العودة ببريتوريا تعادل الفريقان 1-1، أحرز هدف الأهلي ليبوهانج مبوي مدافع صن داونز في مرمى فريقه.

المواجهة الخامسة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا 2020-2021، فاز الأهلي بالقاهرة 2- صفر أحرز هدفي الأهلي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، وفي لقاء العودة ببريتوريا تعادل الفريقان 1-1، أحرز هدف الأهلي ياسر إبراهيم.

المواجهة السادسة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2021-2022، فاز صن داونز 1- صفر، ذهابًا وإيابًا.

المواجهة السابعة في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2022-2023، تعادل الفريقان بالقاهرة 2-2، أحرز هدفي الأهلي محمد عبد المنعم وحسين الشحات، وفي لقاء العودة ببريتوريا فاز صن داونز 5-2، أحرز هدفي الأهلي محمد شريف وبيرسي تاو.

المواجهة الثامنة في نصف النهائي لبطولة السوبر ليج 2023، فاز صن داونز ذهاباً بهدف للاشيء، وتعادل الفريقان بالقاهرة بدون أهداف.

المواجهة التاسعة في نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا 2024-2025، انتهى لقاء الذهاب بالتعادل دون أهداف.

وفى حالة نجاح الاهلى في تخطى عقبة صن داونز ونجاح بيراميدز في تخطى عقبة أورلاندو بيراتس سيكون النهائي مصريًا خالصًا للمرة الثانية في تاريخ البطولة بعد نسخة 2020 عندما التقى الأهلى والزمالك وفاز الأول 2-1.

اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.