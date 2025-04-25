شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى يقود الأهلى الليلة أمام صن داونز بدوري الأبطال الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

يضع ر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، أشرف بن شرقي الجناح المغربي على رأس أولوياته في تشكيل الفريق الأحمر لمباراة صن داونز اليوم بدوري أبطال أفريقيا.

كولر يرى أن من إمكانيات بن شرقي الهجومية، تساعده على التواجد في مباراة الليلة منذ بدايتها حتى يساهم مع زملاؤه في تسجيل هدف مُبكر لإراحة الأعصاب.

بن شرقي غاب عن التشكيل الأساسي للأهلي في مباراة الذهاب أمام صن داونز التي أنتهت بالتعادل السلبي وشارك في الدقيقة 90 وتسبب في زيادة هجومية واضحة للأهلي وسجل هدفاً قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل.

مباراة الأهلى وصن دوانز بطل جنوب أفريقيا تقام فى السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.