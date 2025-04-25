شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يوضح .. كيف تغلب على مشكلة قلة المحترفين فى منتخب الشباب قبل أمم أفريقيا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة نبيه المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، أن قلة المحترفين فى صفوف المنتخب لن يمثل عائقا أمام طموحه فى بطولة أمم أفريقيا للتتويج بها والتأهل لكأس العالم.

وقال أسامة نبيه إن المنتخب يضم محترفين اثنين فقط هما عمر خضر وعمرو بيبو وسنواجه منتخبات معظمها من المحترفين ولكن هذا أمر لن يعوقنا، فنحن دائمًا نضرب المثل بالمنتخب الذي قاده القدير حسن شحاتة وتوج بثلاث بطولات لأمم أفريقيا، وهذا ما أقوله دائمًا للاعبين بأنهم قادرون على تحقيق الإنجاز ومسألة المحترفين لا تعوقنا و ثقتنا في مجموعة المحليين كبيرة.

ويخوض منتخب الشباب مباراة الافتتاح أمام جنوب افريقيا مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى.

وستقام مباريات المجموعة الأولى التي يلعب بها منتخب مصر على ملعب هئية قناة السويس بالإسماعيلية.

بينما تقام مباريات المجموعة الثانية على استاد السويس الجديد.

وفي القاهرة يستضيف استاد الدفاع الجوي مباريات المجموعة الثالثة، وتقام مباراة الافتتاح بين مصر وجنوب إفريقيا على استاد القاهرة الدولي بشكل استثنائي.