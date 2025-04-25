شكرا لقرائتكم خبر عن أورلاندو بيراتس يتفوق على بيراميدز في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد بيراميدز لمواجهة أورلاندو بيراتس فى التاسعة مساء اليوم الجمعة (بالتوقيت الصيفى) باستاد الدفاع الجوى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز 19.98 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لفريق أورلاندو بيراتس 21.85 مليون يورو.

ويدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد على الحكم الرابع من تنزانيا.

على تقنية الفيديو، بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.

ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبدالمالك أبوبكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا.

وحقق بيراميدز نتائج مميزة وأطاح بمنافسه الجيش الملكي المغربي من ربع النهائي، كما أن أورلاندو بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريفيرو أقصى مولودية الجزائر، ونجح بيراميدز في تحقيق نتيجة التعادل السلبى في لقاء ذهاب نصف النهائي بجنوب أفريقيا.