شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة : ندرس بند الـ 8 سنوات بما لا يخالف المواثيق الدولية ولا مساس بالمجالس المنتخبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أن قانون الرياضة الجديد عظيم جدا وحقق طفرة للرياضة المصرية ، ولكن التطبيق ويحتاج بعض التعديلات .

وقال وزير الشباب والرياضة خلال اجتماعه مع الاتحادات الرياضية قبل انطلاق الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية ، لن نجري اي تعديلات تخالف الميثاق الدولي وهناك بنود في الاستثمار بالقانون تعيق الأندية ويجب تعديلها .

وشدد وزير الرياضة ، أن بند الثماني سنوات يدرس جيدا حتي لا يخالف المواثيق الدولية قبل وضعه في القانون ، ولا مساس للمجالس المنتخبة ومن تم انتخابه مستمر دورته بشكل طبيعي .



وتابع وزير الرياضة ، سنبدأ في تشكيل لجنة استعدادا لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية بالقاهرة 2027 .