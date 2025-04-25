شكرا لقرائتكم خبر عن ودية بهتيم تجهز الجفالي لتدعيم الزمالك أمام المصري في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني علي الدفع بالتونسي أحمد الجفالي لاعب وسط الفريق في ودية بهتيم لتجهيز اللاعب للمرحلة القادمة التي يبدأ فيها الزمالك مشواره بمواجهة المصري يوم الخميس المقبل.

شارك التونسي أحمد الجفالي لاعب الزمالك في التدريبات الجماعية، الأيام الماضية، بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بتمزق في العضلة الخلفية، وتسببت في غيابه عن المباريات خلال الفترة الماضية.

يخوض الزمالك مباراة ودية في الثالثة والنصف عصر اليوم الجمعة على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء أمام بهتيم في إطار الاستعداد لتجهيز جميع اللاعبين لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يقام اللقاء على 4 أشوط حتى يحصل الجميع على فرصة المشاركة في التجربة الودية.

يسعي الجهاز الفني للزمالك الاستفادة من ودية بهتيم لتجهيز اللاعبين العائيدن من الإصابة والبعيدين عن المشاركة في المباريات في ظل حاجة الفريق لهم في المرحلة المقبلة التي يخوض فيها الفريق مباريات هامة لتحديد مصيره في المنافسة علي الدوري او الوصافة وأيضا المنافسة علي كاس مصر بعد بلوغه المباراة النهائية أمام بيراميدز.

تقام مباراة الزمالك أمام المصري الخميس المقبل الموافق الأول من مايو في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري لموسم 2024 -2025.

كان الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد كشف عن تفاصيل الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها التونسي أحمد الجفالي لاعب الأبيض، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة إنبي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك أن الفحوصات والأشعة التي خضع لها أحمد الجفالي، أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.