شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى وصن داونز في دوري الأبطال قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع دقات السابعة مساء اليوم الجمعة أهم مبارياته هذا الموسم حينما يستضيف نظيره ماميلودى صن داونز بطل جنوب أفريقيا على ستاد القاهرة الدولى في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وسط حضور جماهيري يقارب الـ 50 ألف مشجع ، في مباراة يتطلع فيها المارد الأحمر لتحقيق الفوز لبلوغ المباراة النهائية للبطولة التي يحمل لقبها.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 بالفوز بمجموع المباراتين بستة أهداف دون رد ثم حقق الفوز على إستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين على ستاد القاهرة بالجولة الأولى لدور المجموعات ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية ثم حقق فوزاً عريضاً على شباب بلوزداد بسداسية مقابل هدف في الجولة الثالثة بالقاهرة ثم خسر من شباب بلوزداد بهدف دون رد ثم فاز على ستاد أبيدجان الايفواري بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم خسر من أورلاندو بيراتس بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة ثم فاز على الهلال السودانى ذهاباً وإياباً بهدف دون رد في الدور ربع النهائي للبطولة ثم تعادل سلبياً مع صن داونز في ذهاب نصف النهائي.

فيما بدأ صن داونز مشواره بالبطولة بتخطى عقبة مبابان سوالوز بطل إسواتيني بالفوز ذهاباً وإياباً برباعية دون رد في دور الـ"32"، وفى دور المجموعات تعادل صن داونز مع مانيما انيون بطل جمهورية الكونغو سلبياً ثم تعادل مع الجيش الملكى المغربى بهدف لكل فريق ثم فاز على الرجاء المغربى بهدف دون رد ثم خسر من بطل المغرب بهدف دون رد ثم فاز على مانيما انيون بطل جمهورية الكونغو بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع الجيش الملكى المغربى بهدف لكل فريق ، وتخطى صن داونز عقبة الترجى التونسى بالفوز ذهاباً بهدف دون رد والتعادل السلبى إياباً في الدور ربع النهائي للبطولة ثم تعادل سلبياً في ذهاب نصف النهائي مع الأهلى.

اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.