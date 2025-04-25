شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات منتخب الشباب فى الدور الأول لأمم أفريقيا تحت 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما التى تحتضنها مصر يوم الأحد المقبل، وتستمر حتى 18 مايو المقبل بمشاركة 13 منتخبا.

وأوقعت القرعة منتخب مصر صاحب الأرض فى المجموعة الأولى مع منتخبات جنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا، وتقام كل مباريات منتخب مصر فى التاسعة مساء.

وجاءت مواعيد مباريات مصر في البطولة كالتالي:

مصر × جنوب أفريقيا - 27 أبريل.

سيراليون × مصر - 30 أبريل.

مصر × زامبيا - 3 مايو.

تنزانيا × مصر - 9 مايو.

وتقام مباريات المجموعة الأولى التي يلعب بها منتخب مصر على ملعب هئية قناة السويس بالإسماعيلية، بينما تقام مباريات المجموعة الثانية على استاد السويس الجديد،ويستضيف استاد الدفاع الجوى بالقاهرة مباريات المجموعة الثالثة، وتقام مباراة الافتتاح بين مصر وجنوب إفريقيا على استاد القاهرة الدولي بشكل استثنائي.

تضم المجموعة الأولى: مصر – زامبيا – سيراليون - جنوب أفريقيا - تنزانيا.

المجموعة الثانية: نيجيريا – تونس - كينيا – المغرب.

المجموعة الثالثة: السنغال - إفريقيا الوسطى - الكونغو الديمقراطية -غانا.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، إلى دور الثمانية، على أن تختتم البطولة في 18 مايو المقبل.

وستتأهل الفرق الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي لتمثيل أفريقيا في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 2025 في تشيلي.

وتشهد البطولة مباراتين يوميا، الأولى تنطلق في السادسة بتوقيت القاهرة، والثانية في التاسعة مساء، ويلعب منتخب مصر كل مبارياته في التاسعة مساء.