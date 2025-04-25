شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات تأهل بيراميدز لنهائى دورى أبطال أفريقيا الليلة أمام أورلاندو والان مع تفاصيل الخبر

يستعد بيراميدز لمواجهة أورلاندو بيراتس فى التاسعة مساء اليوم الجمعة (بالتوقيت الصيفى) باستاد الدفاع الجوى، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب بين الفريقين فى جنوب أفريقيا انتهت بالتعادل السلبى.

ويطمح فريق بيراميدز لتحقيق أول ألقابه القارية، خاصة أنه وصل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية فى مناسبتين سابقتين، لكنه لم ينجح فى تحقيق اللقب، ويأمل الجهاز الفني في قيادة الفريق إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخه.

ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.

ويتسلح بيراميدز بامتلاكه كوكبة من النجوم بين صفوفه، على رأسهم رمضان صبحي والكونغولي فيستون ماييلي والمغربي محمد الشيبي.

فوز بيراميدز بأي نتيجة يمنحه التفوق على حساب أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، بمجموع المباراتين، بعد التعادل السلبى، يضمن للفريق السماوى التأهل للقاء النهائي ومواجهة الفائز من مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي.

يمكن لبيراميدز التعادل السلبي فى لقاء الليلة باستاد القاهرة، والتأهل للمباراة النهائية، بعد اللجوء لضربات الترجيح مباشرة والفوز بها.

ويدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد على الحكم الرابع من تنزانيا.

على تقنية الفيديو، بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.

ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبدالمالك أبوبكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا.

وحقق بيراميدز نتائج مميزة وأطاح بمنافسه الجيش الملكي المغربي من ربع النهائي، كما أن أورلاندو بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريفيرو أقصى مولودية الجزائر، ونجح بيراميدز في تحقيق نتيجة التعادل السلبى في لقاء ذهاب نصف النهائي بجنوب أفريقيا.