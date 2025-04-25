شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: الانتخابات الأخيرة للجنة الأولمبية والاتحادات هى الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن انتخابات اللجنة الأولمبية الأخيرة، التى فاز بها المهندس ياسر إدريس ومجلسه الحالي من أفضل الانتخابات التى عاصرها.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع الذي عقده صباح اليوم الجمعة قبل انعقاد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العادية للجنة الأولمبية للتصديق على فوز مجلس المهندس ياسر إدريس إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم بقوة الرياضة المصرية، وهدفنا جميعاً تجهيز الأبطال من الآن لدورة الألعاب الأولمبية القادمة بلوس أنجلوس.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تابعت بدقة إجراءات الانتخابات لكل الاتحادات الرياضية والجميع أشاد بالتجربة الفريدة، والتى أفرزت عن وجوه جديدة وصلت لأكثر من 66% من رؤساء الاتحادات وكلها أمور صحية.

وكشف الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة لم تمنع أى شخص من الترشح والتجربة الأخيرة مشرفة للوسط الرياضي.

كما أشاد الدكتور أشرف صبحي بتجربة انتخاب لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية، والتى أشرف عليها المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية والتى فاز برئاستها البطل الأولمبي أحمد الجندي صاحب ذهبية الخماسي الحديث في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة بباريس.

وأوضح أشرف صبحي لرؤساء الاتحادات الذين تواجدوا للمشاركة في إجراءات الجمعية العمومية أن الوزارة تتابع كل الاتحادات وطالب الجميع بسرعة تقديم الخطط من أجل اعتمادها من مجلس الوزراء والعمل على سرعة اعتماد ميزانية الاتحادات للموسم الجديد.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعاملت باحترافية شديدة قبل سفر بعثة مصر لدورة الألعاب الأولمبية الأخيرة بباريس ولم تكن المصاريف مبالغ فيها كما اعتقد البعض مؤكداً أن ميزانية بعثة مصر كانت معتدلة لو تم مقارنتها بالدولار.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أنه يتابع بنفسة كل الأبطال ويدعم الجميع، وكلنا خلف أبطال ونجوم مصر من أجل تحقيق الهدف وتحقيق أكبر عدد من الميداليات خلال دورة الألعاب الأولمبية القادمة بلوس أنجلوس.