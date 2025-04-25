شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى يجتمع بالاتحادات الرياضية قبل انطلاق الجمعية العمومية للجنة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا مع الاتحادات الرياضية قبل انعقاد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية، التي تنطلق بعد قليل بمقر اللجنة الأولمبية في مجمع استاد القاهرة الدولي.

وتنعقد اليوم الجمعة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر أن يتم خلال الجمعية العمومية اعتماد فوز مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الجديد برئاسة المهندس ياسر إدريس بالتزكية.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد فتحت باب الترشح للانتخابات في الفترة من 1 إلى 7 مارس الماضي، حيث تقدم للترشح 16 فرداً، بواقع رئيس ونائبين، وأمين صندوق، وسكرتير عام، وسكرتير عام مساعد، و10 أعضاء.

ويتكون مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من 15 عضواً، بواقع 14 مقعدًا أساسيًا، بالإضافة إلى النائبة آية مدني، العضوة الدائمة في اللجنة الأولمبية الدولية.



جانب من الاجتماع



جانب من الاجتماع



ويأتي تشكيل مجلس الإدارة الجديد للجنة الأولمبية المصرية حتى دورة الألعاب الأولمبية "لوس أنجلوس 2028" على النحو التالي..

المهندس ياسر إدريس – رئيس اللجنة الأولمبية المصرية

المستشار محمد مصطفى – النائب الأول للرئيس

الدكتور إسماعيل شاكر – نائب للرئيس

اللواء حازم حسني – السكرتير العام

محمد مطيع – السكرتير العام المساعد

اللواء شريف القماطي – أمين الصندوق

أعضاء مجلس الإدارة:

محمد عبد المقصود

اللواء مجدي اللوزي

اللواء أحمد كامل

اللواء أشرف حلمي

اللواء أشرف فرحات

المهندسة آمنة الطرابلسي

اللواء محمد محمود

طارق السعيد