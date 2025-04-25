شكرا لقرائتكم خبر عن 9 لاعبين يسجلون غياباً عن الأهلى الليلة أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراة صعبة أمام صن داونز، اليوم الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ويفقد الأهلى جهود عدد من لاعبيه فى مباراة الليلة لأسباب مختلفة هى..

- غيابات فنية.. مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر الساعي، علي معلول، سمير محمد.

- غيابات للإصابة.. كريم الدبيس، يحيى عطية الله، كريم فؤاد.

- عدم التواجد في القائمة.. رضا سليم.

مباراة الأهلى وصن دوانز بطل جنوب أفريقيا تقام فى السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

اختار كاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو "الفار"، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.