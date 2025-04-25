شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الشوالى عن مواجهة الأهلى وصن داونز: تحمل طابع الحسم والتحدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى المعلق التونسى الشهير عصام الشوالى أن كل السيناريوهات واردة فى مواجهة الأهلى أمام صن دوانز الجنوب أفريقى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بناء على ما حدث فى نتيجة الذهاب والتعادل السلبى فى بريتوريا.

وكتب الشوالى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "الأهلى المصرى يلتقى صن داونز مساءً فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى مباراة تحمل طابع الحسم والتحدى".

وأضاف الشوالى "نتيجة الذهاب تجعل كل السيناريوهات واردة، لكن الأهلي يعرف جيداً كيف يتعامل مع مثل هذه المواقف، خاصة على أرضه وبين جماهيره".

وتابع "جمهور غفير، أجواء نارية، وحلم جديد بالتأهل يلوح في الأفق، 90 دقيقة تفصل الأهلي عن النهائي، الإصرار حاضر، والتاريخ شاهد.. موعد جديد مع الإثارة في واحدة من أبرز محطات الموسم".

وسيعلق عصام الشوالى على مباراة الأهلى وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا التي سيتم نقلها عبر قنوات بي إن سبورتس 1 فضائيا، ويتم نقلها عبر التردد الأرضي لقناة أون سبورت في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة.



الشوالي

واختار كاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو "الفار"، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.