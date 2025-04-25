شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد للمصرى بودية ومعسكر فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بنادي الزمالك لمباراة المصري في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري الممتاز بودية ومعسكر مغلق في برج العرب لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة في الدوري.

تقام مباراة الزمالك أمام المصري في الأول من مايو المقبل في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري لموسم 2024 -2025.

يخوض الزمالك مباراة ودية في الثالثة والنصف عصر اليوم الجمعة على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء أمام بهتيم في إطار الاستعداد لتجهيز جميع اللاعبين لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يقام اللقاء على 4 أشوط حتى يحصل الجميع على فرصة المشاركة في التجربة الودية.

كما قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، الانتظام في معسكر مغلق يوم الاثنين المقبل، الموافق 28 إبريل الجاري في مدينة برج العرب بالإسكندرية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وسيستمر فريق الزمالك في معسكره حتى موعد مباراة المصري المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز حيث يأتي قرار الجهاز الفني بالانتظام في معسكر مبكر ببرج العرب، لتوفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين قبل المباراة المرتقبة.