أسامة نبيه: أمم أفريقيا للشباب قوية.. وسنقاتل لإسعاد للمصريين

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القاهرة - سامية سيد - تحدث أسامة نبيه المدير الفنى للمنتخب الوطنى تحت 20 عاما، للموقع الرسمى لاتحاد الكرة عن بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى تقام في مصر ويسعى خلالها الفراعنة الصغار للتتويج باللقب والتأهل لبطولة كأس العالم.

نود أن نطمئن على المنتخب الوطنى للشباب قبل بطولة أمم أفريقيا ؟

نحن جاهزون للبطولة فنيا وبدنيا وذهنيا، اللاعبون والجهاز الفني على قلب رجل واحد والكل يبحث عن تحقيق الهدف.

ما الهدف بالنسبة للمنتخب؟

المؤكد أن الفوز بكأس البطولة على أرضنا ووسط جماهيرنا هو الهدف الأكبر، لكن قبله لدينا أهداف مرحلية بالتأهل للدور قبل النهائي والحصول على تأشيرة مونديال تشيلى لأنه وفقا للائحة البطولة يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى المونديال.

كيف تتعاملون لتحقيق الأهداف المطلوبة؟

هذه أهداف الجميع اتحاد الكرة والجماهير المصرية العظيمة والجهاز واللاعبون، ونتعامل مع كل مرحلة على حدة، وكل مباراة على حدة حتى نصل للهدف المنشود والوصول لمنصة التتويج.

هل هذا الجيل قادر على الفوز بالبطولة ؟

ولما لا.. فهم أصحاب إمكانات فنية وبدنية مميزة ويملكون الطموح لتحقيق ذلك وسنقاتل لتصدير الفرحة للمصريين.

هل ترى أن غياب المحترفين بالمنتخب يمثل نقطة ضعف مقارنة بالمنتخبات الأخرى؟

إطلاقا.. صحيح أن معنا محترفان فقط هما عمر خضر وعمرو بيبو وسنواجه منتخبات معظمها من المحترفين ولكن هذا أمر لن يعوقنا، فنحن دائمًا نضرب المثل بالمنتخب الذي قاده القدير حسن شحاتة وتوج بثلاث بطولات لأمم أفريقيا، وهذا ما أقوله دائمًا للاعبين بأنهم قادرون على تحقيق الإنجاز ومسألة المحترفين لا تعوقنا و ثقتنا في مجموعة المحليين كبيرة.

من خلال متابعتك لجميع المنتخبات.. من أقوى المنافسين؟

بالطبع منتخب المغرب من أبرز المنتخبات المنافسة على اللقب، ولا يمكن أن نغفل التطور الكبير لكرة القدم المغربية، على جميع المستويات، بجانب منتخب نيجيريا الذي يضم عددًا من المحترفين ومنتخبي السنغال وغانا وكلها منتخبات قوية للغاية في تلك المراحل السنية، وبعضهم كان أبطال العالم في بطولات سابقة للشباب والناشئين وهو ما يعكس كم التطور لتلك المنتخبات في المراحل السنية الأقل.

ماذا عن دعم الاتحاد المصرى للمنتخب قبل البطولة؟

هناك اجتماعات عقدت بينى وبين المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد، وتم توفير كل سُبل الراحة للمنتخب، من معسكرات وتدريبات، وأتمنى أن يترجم هذا الأمر في المستطيل الأخضر مع مباراتنا الأولى، ونوجه رسالة للجماهير بأن تحضر وتثق فينا ونحن لن نخذلهم.

هل ترى أن نقل البطولة لمصر أمر مفيد للمنتخب؟

بالطبع اللعب وسط جماهيرنا أمر مميز، وأشكر كل المسئولين الذين ساهموا في نقل البطولة إلى أرض مصر، صحيح أن البعض يعتقد أن هذا الأمر قد يمثل عامل ضغط على اللاعبين، خاصة أنهم من صغار السن، لكننا نعقد اجتماعات دورية معهم ونهيئهم للعب وسط الجماهير وتقديم أفضل ما لديهم.

ما رسالتك للجماهير؟

أتمنى أن تحضر الجماهير بكثافة في جميع المباريات، وأدعوهم للحضور بقوة فى المباريات ومؤازرة اللاعبين لأن هذا الأمر سيسهم بشكل كبير في تحفيزهم، وأقول لهم لن نخذلكم.