شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز المتوقع أمام أورلاندو.. مصطفى فتحى ورمضان وماييلى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في مواجهة صعبة للفريقين يتطلع خلالها الفريق السماوي لاقتحام أبواب التاريخ من خلال حصد تذكرة نهائي البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه.

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام أورلاندو بيراتس مكون من..

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد سامي، محمود مرعي، محمد الشيبي، محمد حمدي.

في وسط الملعب: مهند لاشين، وليد الكرتي، بلاتى توريه.

في خط الهجوم: مصطفى فتحي، رمضان صبحي، فيستون ماييلي.

ويدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد على الحكم الرابع من تنزانيا.

على تقنية الفيديو، بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.

ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبدالمالك أبوبكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا.

وحقق بيراميدز نتائج مميزة وأطاح بمنافسه الجيش الملكي المغربي من ربع النهائي، كما أن أورلاندو بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريفيرو أقصى مولودية الجزائر، ونجح بيراميدز في تحقيق نتيجة التعادل السلبى في لقاء ذهاب نصف النهائي بجنوب أفريقيا.