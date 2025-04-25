شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على والشحات وأفشة الأوراق الرابحة على دكة الأهلى أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على وضع وسام أبو على وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة وعمرو السولية وعمر كمال عبد الواحد وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا على دكة البدلاء الليلة فى مباراة صن داونز، لتكون بمثابة الأوراق الرابحة التى سيلجأ لها المدرب السويسرى حال الحاجة لجهودها فى الشوط الثانى من المباراة.

مباراة الأهلى وصن دوانز بطل جنوب أفريقيا تقام فى السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام صن داونز مكون من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - أشرف داري - مصطفى العش

خط الوسط: مروان عطية - أحمد رضا - إمام عاشور - أشرف بن شرقي - طاهر محمد طاهر

الهجوم: جراديشار

اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.