شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية تتنافس على رابع الدورى قبل استئناف المباريات.. المصرى أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

تعود عجلة الدورى المصرى إلى الدوران بنهاية الأسبوع المقبل، حيث تتصارع الأندية على إنهاء الموسم الجارى الاستثنائى فى أفضل المراكز، خاصة أندية المجموعة الأولى التى تتصارع على اللقب وكذلك تحديد المراكز من الأول وحتى التاسع.

وتضم مجموعة الفرق المتنافسة على بطولة الدورى والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب كل من: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود في المركز التاسع على الترتيب.

المصري

يعتبر فريق المصري هو أقرب الفرق المتنافسة على السيطرة على المركز الرابع، حيث يحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 34 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي خلال مسيرته بالمسابقة المحلية في موسمها الاستثنائي، وخاض المصري جولتين منذ بداية الدور الثاني، تعادل سلبياً في اللقاء الأول مع بيراميدز، ثم فاز في اللقاء الثاني على بتروجت برباعية.

البنك الاهلى

يقدم البنك الأهلي موسماً مميزاً تحت القيادة الفنية لطارق مصطفى، حيث نجح الفريق في الوصول إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، قبل أن يودع المسابقة على يد بيراميدز حامل اللقب، والذي فاز في نصف النهائي برباعية نظيفة.

وفي مسابقة الدوري، نجح طارق مصطفى في تصحيح مسار البنك الأهلي، بعد بداية متعثرة في النتائج بسبب مواجهة فرق المقدمة في الأسابيع الأولى، ويحتل البنك الأهلي حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعدما خاض مباراة واحدة في جولات حسم المسابقة المحلية.

سيراميكا

يحتل سيراميكا تحت القيادة الفنية لعلي ماهر، المرمز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة، بعدما خاض مباراة واحدة فقط في الدور الثاني، كانت أمام فاركو حيث فاز أبناء علي ماهر بثنائية نظيفة، ومن المقرر أن يلتقي سيراميكا بالبنك الأهلي في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين في الدوري وذلك يوم الخميس المقبل الموافق الأول من شهر مايو المقبل.