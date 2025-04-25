شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤمن ناصر ماهر تجنبا لتكرار سيناريو زيزو والان مع تفاصيل الخبر

يسعى مسئولو نادى الزمالك لتأمين ناصر ماهر لاعب الفريق، خوفا من تكرار سيناريو أحمد مصطفى زيزو، ومماطلة اللاعب تجديد عقده مع الفريق، وقت التفاوض معه على هذه الخطوة.

وينوى مسئولو نادى الزمالك عدم ترك اللاعبين حتى فترة السماح والتي تتمثل في الستة شهور الأخيرة من عقودهم، حتى لا يتسببوا في ضغط الإدارة، حيث تم الاستقرار على فتح ملف التجديد معهم قبل سنتين من نهاية عقودهم.

وكانت الأيام الماضية شهدت أزمة بين ناصر ماهر، وجوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق بعد ما اعتراض اللاعب على عدم مشاركته أساسيا في مباراة حرس الحدود بالدورى، وبعد استبعاده تقدم اللاعب باعتذار لمجلس الإدارة، وعاد إلى التدريبات.

وأخطر مسئولو نادى الزمالك، أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق بموعد جلسة التحقيق الثانية، مع اللاعب على خلفية انقطاع عن التدريبات منذ 10 أبريل، وكذلك التخلف عن جلسة التحقيق الأولى التي كان مقرر لها السبت الماضى.

وأرسل الزمالك الخطاب الخاص بموعد الجلسة إلى اللاعب على مقر إقامته بالمنيا، وتحدد يوم الأحد المقبل للجلسة الثانية.