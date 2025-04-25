شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام صن داونز.. طاهر وبن شرقى وجراديشار فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع دقات السابعة مساء اليوم الجمعة أهم مبارياته هذا الموسم، حينما يستضيف نظيره ماميلودى صن داونز بطل جنوب أفريقيا على استاد القاهرة الدولى في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وسط حضور جماهيري يقارب الـ90 ألف مشجع، في مباراة يتطلع فيها المارد الأحمر لتحقيق الفوز لبلوغ المباراة النهائية للبطولة التي يحمل لقبها.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام صن داونز مكون من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - أشرف داري - مصطفى العش

خط الوسط: مروان عطية - أحمد رضا - إمام عاشور - أشرف بن شرقي - طاهر محمد طاهر

الهجوم: جراديشار

واختار كاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو "الفار"، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.