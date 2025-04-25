شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز مستحقات باتشيكو تجنباً لإيقاف القيد مجدداً بعد بوطيب والان مع تفاصيل الخبر

يسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن،لتوفير مستحقات البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق،والتي تصل إلى 833 ألف دولار تجنباً لصدور قرار جديد من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لإيقاف القيد مجدداً بعد قرار المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق.

ويترقب مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب حيثيات الحكم من المحكمة الفيدرالية، الخاص بمستحقات باتشيكو حيث أرسل الزمالك خطابا إلى المحكمة الفيدرالية يطلب فيه الحيثيات الخاصة برفض الاستئناف المقدم من النادى على الحكم الصادر فى قضية باتشيكو.

من جانبه أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن بوطيب يتبقى له 983 ألف يورو من مستحقاته، خاصة وأن الزمالك سدد مبلغاً كبيراً منها التي كانت تقدر بحوالي 2 مليون و400 ألف يورو تقريبا،موضحاً أن النادي لم يسدد الدفعات المتبقية للاعب في الأشهر الأخيرة، مما ترتب على صدور قرار بإيقاف القيد مجدداً،لافتاً إلى أنه سيتم باقي مستحقات اللاعب في الفترة المقبلة وقبل فتح باب القيد في الموسم الجديد ، وسيتم رفع إيقاف القيد بمجرد سداد باقي المستحقات المتأخرة لخالد بوطيب.