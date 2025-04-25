شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل أبرز غيابات بيراميدز أمام أورلاندو بيراتس بدورى الأبطال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد بيراميدز لمواجهة أورلاندو بيراتس فى التاسعة مساء اليوم الجمعة (بالتوقيت الصيفى) باستاد الدفاع الجوى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويتسلح بيراميدز بكوكبة من النجوم على رأسهم رمضان صبحى والكونغولى فيستون ماييلى والمغربى محمد الشيبى من أجل اقتناص تذكرة التأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الأولى فى تاريخه.

ويتطلع بيراميدز لتحقيق هذا الإنجاز رغم غياب نجمه إبراهيم عادل هداف الفريق بدورى الأبطال برصيد 5 أهداف للإصابة.

وغاب إبراهيم عادل عن مواجهتى الجيش الملكى فى دورى أبطال أفريقيا والأهلى فى الدورى المصرى، وكذلك مباراتى أورلاندو بيراتس بسبب الاشتباه في إصابته بتمزق في عضلة السمانة. ويعد غياب إبراهيم عادل البالغ من العمر 23 عامًا ضربة قوية للفريق، فى ظل قيمته الفنية الكبيرة، بتسجيله 12 هدفًا وصناعة مثلهم في 27 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم. وحال نجاح الأهلى في تخطى عقبة صن داونز ونجاح بيراميدز في تخطى عقبة أورلاندو بيراتس سيكون النهائي مصريًا خالصًا للمرة الثانية في تاريخ البطولة بعد نسخة 2020 عندما التقى الأهلى والزمالك وفاز الأول 2-1.

ويدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد على الحكم الرابع من تنزانيا.

على تقنية الفيديو، بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.

ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبدالمالك أبوبكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا.

وحقق بيراميدز نتائج مميزة وأطاح بمنافسه الجيش الملكي المغربي من ربع النهائي، كما أن أورلاندو بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريفيرو أقصى مولودية الجزائر، ونجح بيراميدز في تحقيق نتيجة التعادل السلبى في لقاء ذهاب نصف النهائي بجنوب أفريقيا.