بطولة إنكلترا: ليفربول على بُعد نقطة من لقبه الـ20

الرياص - اسماء السيد - لندن : يحتاج ليفربول إلى نقطة واحدة فقط ليتوّج بطلا للدوري الإنكليزي لكرة القدم للمرة الـ20 في تاريخه، يبحث عنها أمام ضيفه توتنهام المأزوم الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين.

ويكفي ليفربول الساعي لمعادلة الرقم القياسي بعدد الألقاب في الدوري والموجود بحوزة مانشستر يونايتد، نقطة يتيمة على ملعبه "أنفيلد رود" ما سيسمح لرجال المدرب الهولندي آرنه سلوت للتقدم بفارق 13 نقطة عن مطاردهم المباشر أرسنال الثاني، وذلك قبل 4 مراحل من النهاية.

ويملك نيوكاسل الخامس وتشلسي السادس مع 59 و57 نقطة تواليا فرصة للتقدم في الترتيب وتعزيز حظوظهما بمقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مستفيدين من خوض مانشستر سيتي، بطل المواسم الاربعة الماضية وصاحب المركز الثالث (61)، ونوتنغهام فوريست مفاجأة هذا الموسم الرابع (60) وأستون فيلا السابع (57) الدور نصف النهائي من مسابقة الكأس.

في صراع القاع، يتجه إيبسويتش صاحب المركز الثامن عشر الى اللحاق بساوثمبتون وليستر سيتي الى المستوى الثاني حيث لم ينجح في حصد سوى 21 نقطة بعدما مُني بـ20 هزيمة.

ليفربول على بُعد نقطة

من الصعب أن نرى توتنهام المتعثر يُؤجل احتفال ليفربول باللقب في "أنفيلد".

بعد تعادل أرسنال على أرضه أمام كريستال بالاس 2 2 في منتصف الأسبوع في مباراة مقدمة من المرحلة بسبب مسابقة الكأس، يحتاج الريدز إلى التعادل فقط لحسم اللقب ومعادلة غريمهم اللدود يونايتد.

ويحتل توتنهام الذي يعاني من تراجع في مستواه المركز السادس عشر برصيد 37 نقطة، ويملك سجلا متواضعا في "أنفيلد" حيث لم يفز منذ عام 2011.

فرض ليفربول تفوقه على توتنهام هذا الموسم ففاز بنتيجة كبيرة في مباراة الذهاب 6 3، وباجمالي 4 1 في مباراتي نصف نهائي كأس الرابطة، في طريقه إلى النهائي حيث خسر أمام نيوكاسل 1 2.

وقال القائد الهولندي لليفربول فيرجيل فان دايك "لقد كان موسما رائعا"، لكن لا يزال هناك الكثير للقيام به بعد الفوز على ليستر سيتي 1 0 الأسبوع الماضي".

وأضاف "الآن لدينا الفرصة لحسم اللقب في نهاية الأسبوع ضد توتنهام القوي، برأيي".

وتابع "لعبنا ضدهم ثلاث مرات هذا الموسم، وكانت كل مباراة حماسية للغاية. أن نكون في هذا الوضع الآن، إنه وضع جيد، لكننا لم نصل إليه بعد".

وختم قائلا "علينا جميعا أن ندرك ذلك، وسنفعل. سنحرص على ذلك. إنه أسبوع تحضير جيد، وعلينا أن نكون مستعدين".

صراع دوري الأبطال

وفي سباق التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، تفصل أربع نقاط فقط سيتي الثالث عن أستون فيلا السابع.

وللمرة الأولى ستتأهل الفرق الخمسة الأولى في الدوري الممتاز إلى البطولة الأوروبية الأهم للأندية، بفضل أدائها القوي في المسابقات القارية.

وفي وقت ضمن ليفربول مقعده وبات أرسنال الذي يتقدم بفارق 10 نقاط عن تشلسي السادس، قريبا من ضمانه أيضا، تشتعل المنافسة بين خمسة أندية على المراكز الثلاثة المتبقية.

وخطف سيتي الأضواء والمركز الثالث هذا الأسبوع بفوزه في اللحظات الأخيرة على فيلا 2 1 في افتتاح المرحلة، غداة انتصار نوتنغهام فوريست الرابع على توتنهام بالنتيجة ذاتها في ختام المرحلة الـ 33، وذلك قبل مواجهتهما المنتظرة في نصف نهائي الكأس على ملعب ويمبلي الأحد، بعد يوم من مباراة فيلا مع كريستال بالاس في نصف النهائي الآخر.

وبامكان سيتي أن يجد نفسه خلف نيوكاسل الذي قد يشهد عودة مدربه إيدي هاو للجلوس على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من التهاب رئوي أدى إلى غيابه عن ثلاث مباريات، وذلك في حال فوز الاخير على إيبسويتش المتواضع.

ويحتاج تشلسي الى الفوز على ضيفه إيفرتون، حيث تنتظره سلسلة مباريات صعبة ضد ليفربول ونيوكاسل ومانشستر يونايتد وفوريست.

ساوثمبتون من أجل الكبرياء وإيبسويتش على حافة الهاوية

أدى تعادل ساوثمبتون مع وست هام 1 1 الأسبوع الماضي، الى معادلة صاحب القاع لنظيره دربي كاونتي كصاحب أقل عدد من النقاط في موسم 2007 2008 مع 11 نقطة فقط.

وما زال أمام ساوثمبتون 5 مراحل لتخطي غلة دربي، إلّا أن ذلك لن يكون عزاء كبيرا بعد موسم بائس للنادي الذي هبط إلى المستوى الثاني "تشامبيونشيب" في وقت سابق من هذا الشهر.

ومع تأكد هبوط ليستر سيتي، يبدو إيبسويتش على وشك اللحاق به إلّا إذا حدثت معجزة حيث أن تعادل وست هام مع برايتون السبت سيحسم مصيره.