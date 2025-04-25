شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخوض مرانه الرئيسى اليوم استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه، تدريبه الرئيسى وقبل الأخير، اليوم، الجمعة، استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا الأحد المقبل فى انطلاقة شباب الفراعنة ببطولة أمم أفريقيا للشباب المقرر لها الفترة من 27 أبريل الجارى حتى 18 مايو المقبل.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كل من: "حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوى، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجى، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامى محمد، وفى خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله على، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفى الهجوم: مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحى، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك".

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التى تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا فى المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويتأهل للدور ربع النهائى متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث فى الثلاث مجموعات، وتبعا للوائح البطولة يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس فى المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين فى الدور ربع النهائى.