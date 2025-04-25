شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات تأهل الأهلى لنهائى دورى أبطال أفريقيا أمام صن داونز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الأهلى لمواجهة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا فى السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولى، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا انتهت بالتعادل السلبى.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

الفائز من مواجهتى الأهلي وصن داونز سيكون على موعد مع الفائز من لقاء بيراميدز وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى في نهائي دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب بين الفريقين بجنوب أفريقيا انتهت أيضا بالتعادل السلبى.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 4 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.

وعلى الرغم من اعتبار البعض نتيجة التعادل السلبي جيدة، إلا أنها سلاح ذو حدين، فالأفضل أن المارد الأحمر حافظ على نظافة شباكه خارج ملعبه، ولكن حال استقباله هدفًا على ملعبه ستزداد مهمته صعوبة، خاصة أن الهدف خارج الملعب يتم احتسابه بهدفين فى حالة التعادل.

ويحتاج الأهلي ليضمن التأهل إلى نهائي دوري الأبطال الفوز بأي نتيجة، مع الحفاظ على نظافة شباكه وعدم استقبال أهداف من جانب الفريق الجنوب أفريقي.

وحال استقبال الأهلي هدفاً من صن داونز فيحتاج لتسجيل هدفين.

أما حال انتهاء المباراة بالتعادل السلبي فسيتم اللجوء للأشواط الإضافية لحسم صاحب بطاقة التأهل للنهائي.

اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.