شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز على موعد مع كتابة التاريخ أمام أورلاندو بيراتس الليلة في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الدفاع الجوي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في مواجهة صعبة للفريقين يتطلع خلالها الفريق السماوي لإقتحام أبواب التاريخ من خلال حصد تذكرة نهائي البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه.

فوز بيراميدز بأي نتيجة يمنحه التفوق على حساب أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، بمجموع المباراتين، بعد التعادل السلبى، يضمن للفريق السماوى التأهل للقاء النهائي ومواجهة الفائز من مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي الذى يقام في السابعة مساء اليوم الجمعة.

يمكن لبيراميدز التعادل السلبي الليلة والتأهل للمباراة النهائية، بعد اللجوء لضربات الترجيح مباشرة والفوز بها.

ويدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد على الحكم الرابع من تنزانيا.

على تقنية الفيديو، بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.

ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبدالمالك أبوبكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا.

وحقق بيراميدز نتائج مميزة وأطاح بمنافسه الجيش الملكي المغربي من ربع النهائي، كما أن أورلاندو بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريفيرو أقصى مولودية الجزائر، ونجح بيراميدز في تحقيق نتيجة التعادل السلبى في لقاء ذهاب نصف النهائي بجنوب أفريقيا.

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق اللقب الأول في تاريخه على مستوى البطولات القارية، بينما حقق أورلاندو البطولة من قبل مرة وحيدة عام 1995.

يطمح فريق بيراميدز إلى تحقيق أول ألقابه القارية، خاصة أنه وصل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية في مناسبتين سابقتين، لكنه لم ينجح في تحقيق اللقب.

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما شارك الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات، ونجح بيراميدز أن يكتب التاريخ بعدما تأهل إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخه بعدما أنهى مجموعته الرابعة وصيفًا بـ13 نقطة.

وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.

ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.

وتسلح بيراميدز طوال مشوار البطولة بامتلاكه كوكبة من النجوم بين صفوفه على رأسهم إبراهيم عادل و رمضان صبحي والكونغولي فيستون ماييلي والمغربي محمد الشيبي من أجل اقتناص الأميرة الافريقية.

ونجح بيراميدز في تحقيق أول لقب في تاريخه بحصد كأس مصر بعد الوصول 4 مرات للنهائي بجانب احتلال وصافة الدوري المصري خلال آخر 3 مواسم بخلاف تأهله إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية والمشاركة في 3 نسخ متتالية.

وفى حالة نجاح الاهلى في تخطى عقبة صن داونز ونجاح بيراميدز في تخطى عقبة أورلاندو بيراتس سيكون النهائي مصريًا خالصًا للمرة الثانية في تاريخ البطولة بعد نسخة 2020 عندما التقى الأهلى والزمالك وفاز الأول 2-1.

‎ويعول بيراميدز على قدرات مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش من أجل استكمال رحلته بدوري الأبطال والتتويج باللقب، والذى طالب لاعبيه بضرورة تسجيل هدف مبكر في لقاء الليلة يربك حسابات بطل جنوب أفريقيا ويساهم في التأهل لنهائى البطولة.

ومن جانبه، طالب خوسيه ريفيرو، المدير الفني لنادي أورلاندو بايرتس لاعبيه بضرورة احترام منافسهم الليلة مؤكداً أنه فريق يضم بين صفوفه كوكبة من النجوم مشدداً على ضرورة تحقيق الفوز الليلة لتعويض نتيجة مباراة الذهاب والتأهل لنهائى البطولة خاصة أن أخر مباراة لهم في القاهرة أمام الاهلى بدور المجموعات نجحوا في الفوز بها 2-1.

ويعتمد أورلاندو على تألق جناحه الموهوب ريليبوهيلي موفوكينج هداف الفريق برصيد 3 أهداف بجانب الحارس شايني سيفو ولاعب الوسط موهاو نكوتا.

وستكون خبرة نادي أورلاندو بيراتس في الملاعب الإفريقية الصعبة عاملا حاسما في مباراة الليلة، ويظهر أداؤهم الأخير قوة ذهنية كبيرة، حيث فازوا في آخر ثلاث مباريات خارج ملعبهم في دوري أبطال أفريقيا، من دون أن تهتز شباكهم.