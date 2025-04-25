شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه بهتيم ودياً اليوم استعداداً لمواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الزمالك ، نظيره بهتيم في الثالثة والنصف عصر اليوم الجمعة على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء إطار الاستعداد لتجهيز جميع اللاعبين لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يقام اللقاء على 4 أشوط حتى يحصل الجميع على فرصة المشاركة في التجربة الودية.

كما قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، الانتظام في معسكر مغلق يوم الاثنين المقبل، الموافق 28 إبريل الجاري في مدينة برج العرب بالإسكندرية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وسيستمر فريق الزمالك في معسكره حتى موعد مباراة المصري المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز حيث يأتي قرار الجهاز الفني بالانتظام في معسكر مبكر ببرج العرب، لتوفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين قبل المباراة المرتقبة.