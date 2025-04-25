شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام استعدادات المنتخبات المشاركة فى مونديال للجمباز الفنى القاهرة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت مساء اليوم الخميس، المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وآنسات القاهرة 2025 تدريباتها استعدادا للمشاركة البطولة التي تنطلق غداً الجمعة

وحرصت المنتخبات الـ20 المشاركة في البطولة المونديالية على تجربة الأجهزة التي ستلعب عليها منافسات البطولة استعدادًا لإنطلاق البطولة المقرر إقامتها غدًا الجمعة.

وينظم اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وآنسات القاهرة 2025 خلال الفترة من 25 وحتى 28 أبريل الجاري، على صالة رقم 1 بمجمع الصالات في استاد القاهرة الدولي، بمشاركة 20 دولة وبمجموع 80 لاعبًا ولاعبة من نخبة نجوم الجمباز حول العالم.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح وفد من الاتحاد الدولي للجمباز ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة.

ورفع منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات شعار التحدي في بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2025 عندما يخوضون منافسات البطولة أمام أبطال العالم وأوروبا وأولمبياد باريس، بمشاركة 20 دولة وبمجموع 80 لاعبًا ولاعبة من نخبة نجوم الجمباز حول العالم.

وتُعد هذه البطولة الختامية لسلسلة كؤوس العالم لعام 2025 تحت إشراف الاتحاد الدولي للجمباز (FIG)، والتي تُسهم في تحديد التصنيف العالمي النهائي للاعبين، كما سيتم خلالها تسليم الدرع العام لأبطال الأجهزة.

ويمثل المنتخب المصري للرجال: محمد عفيفي - عبد الرحمن عبد الحليم - عمر الشبكي - أحمد المراغي - عمر العربي - علي عبد القادر.

ويمثل المنتخب المصري للآنسات: جنى محمود - جودي عبد الله - جنى عبد السلام - دنا خليل.

ويسعى منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات على مزاحمة أبطال العالم والأولمبياد على منصات التتويج بعد الجهد الكبير المبذول من كافة عناصر اللعبة وعلى رأسهم اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب امين في إعداد هذا الجيل وخوض العديد من المنافسات القارية والدولية لاكتساب الخبرات الدولية ورفع علم مصر في المحافل العالمية.

ومن جانبه أعرب الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي عن فخره بما وصل إليه اتحاد اللعبة خلال الفترة الماضية والتي كان ثمارها تتويج العديد من اللاعبين المصريين واعتلاء مصر منصات التتويج في افريقيا والبطولات الدولية في جميع المراحل.

وأكد أمين أن مصر تواصل انتصاراتها في تنظيم البطولات القارية والدولية فى جميع المجالات الرياضية بشكل عام والجمباز بشكل خاص.

وأضاف رئيس اتحاد الجمباز أن مصر في ظل الجمهورية الجديدة تتمتع ببنية ومنشآت رياضية على أعلى مستوى تنافس بها العالم في استضافة البطولات الدولية والعالمية والعربية والقارية.

وتابع أمين أن اتحاد الجمباز يحظى بمساندة كبيرة من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.