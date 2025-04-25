شكرا لقرائتكم خبر عن حسن المستكاوي: مباراة العودة للأهلي أمام صن داونز صعبة لحسم الصعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إن الأهلي قدم مباراة جيدة أمام صن داونز في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، واستطاع تحييد هجوم بطل جنوب إفريقيا تماما.

أضاف المستكاوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال، عبر قناة dmc، أن مباراة العودة في القاهرة غدا أمام صن داونز صعب للغاية، لأن الأهلي مطالب بالدفاع والهجوم، لذلك سيتم بذل مجهود أكبر حتى يسجل ولا يستقبل أي أهداف.

وتابع حسن المستكاوي: "بيراميدز كان أكثر خطرا من أورلاندو الجنوب إفريقي، لكن هناك فرق بين أورلاندو وصن داونز".